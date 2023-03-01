Англія

Керманич прокоментував можливість повернення до гри свого підопічного.

Колумбійський нападник Луїс Діас справив велике враження на вболівальників англійського Ліверпуля, після свого трансферу до "червоних" із португальського Порту за 47 млн євро взимку минулого року, проте наразі не може допомагати команді через травму коліна.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп під час останнього інтерв’ю розповів деталі процесу відновлення свого підопічного.

"Маємо іншу ситуація, аніж тоді, коли він долучився до команди минулого року. Тоді він приїхав, зігравши до цього практично всі ігри в сезоні за Порту, а зараз він вдруге вибув через травму.

Я можу сказати вам лише те, що дві зустрічі, які він провів із командою в Дубаї на тренувальному зборі, були щось накшталт: "Боже мій, у якому ж він порядку!". Але потім Луїс знову отримав пошкодження.

Коли він повернеться, він, звичайно, буде дуже впливовим гравцем. Це зрозуміло, але наскільки швидко це відбудеться, я не знаю. Ми повинні розуміти, що це великий виклик для гравця у такі моменти в кар’єрі. У нього немає часу терпіти, але він повинен бути терплячим.

Отже, ми побачимо, але я позитивно ставлюся до того, що він має хороші шанси мати реальний вплив у 10, 11 або 12 іграх, можливо. Давайте подивимось, скільки саме часу це вимагатиме.

Я думаю, що, за приблизними підрахунками, наступного тижня в нього буде розминка з командою тощо. А потім, можливо, через тиждень, повноцінне тренування. Це було б круто.

Завжди потрібно чекати. Як я вже сказав, сьогодні я побачив його в роботі — дуже інтенсивна сесія з великою кількістю рухів. Якщо на неї не буде негативної реакції організму й він зможе зробити наступний крок, я думаю, що він не надто далеко від повернення", — заявив німецький фахівець.

Наступний матч Ліверпуль проведе вдома проти Вулвергемтона 1 березня, о 22:00.