Фахівець відповів на питання журналістів перед матчем АПЛ.
Ерік тен Гаг, Getty Images
03 березня 2023, 19:55
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг напередодні матчу проти Ліверпуля поспілкувався із пресою.
"Я думаю, що наша команда, наш менталітет загалом дуже правильний. Я думаю, що у нас також є багато лідерів, які встановлюють менталітет, які встановлюють стандарти, які контролюють стандарти, які виправляють помилки, якщо необхідно. Я думаю, що ми задоволені цим процесом, але завжди може бути краще. Таким має бути підхід. Ми все ще в сезоні.
Щодо Ліверпуля, то в них дійсно хороший менеджмент, дійсно хороша філософія гри і дійсно правильна стратегія. Їх ера завершена? Ні, я так не думаю. Сезон продовжується. А в ході сезону не буває все гладко. Ми не говоримо про інші клуби. Ми думаємо про себе, і, гадаю, ми на правильному шляху – з нашою філософією, стратегією та культурою ми маємо продовжувати прогресувати. Справа в цьому".
"Коли ми перший раз переграли Ліверпуль, ми були в процесі виправлення помилок. Минуло декілька місяців, тому зараз ми в іншому становищі. Це інший період, тому я не озираюся назад, я дивлюся вперед. Я з нетерпінням чекаю неділі, і я справді збираюся насолоджуватися цим.
Гравці змінилися, і кількома словами або кількома реченнями важко описати, чому так сталося. Це скоріше загальний момент, скоріше, як я вже сказав, філософія, культура, стратегія та просування цього послідовно, день у день.
Я не говорю про Ліверпуль. Це не входить до моєї зони відповідальності. У мене є багато справ тут, у Каррінгтоні, у мене є багато роботи з Манчестер Юнайтед. Тому я маю справу з тим, щоб налагодити гру МЮ, і це все, про що я знаю і де я докладаю всі свої зусилля", — сказав тренер.
Нагадаємо, що матч між Ліверпулем та МЮ відбудеться у неділю, 5 березня, і розпочнеться о 18:30.