Англія

Фахівець відповів на питання журналістів перед матчем АПЛ.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг напередодні матчу проти Ліверпуля поспілкувався із пресою.

"Я думаю, що наша команда, наш менталітет загалом дуже правильний. Я думаю, що у нас також є багато лідерів, які встановлюють менталітет, які встановлюють стандарти, які контролюють стандарти, які виправляють помилки, якщо необхідно. Я думаю, що ми задоволені цим процесом, але завжди може бути краще. Таким має бути підхід. Ми все ще в сезоні.

Щодо Ліверпуля, то в них дійсно хороший менеджмент, дійсно хороша філософія гри і дійсно правильна стратегія. Їх ера завершена? Ні, я так не думаю. Сезон продовжується. А в ході сезону не буває все гладко. Ми не говоримо про інші клуби. Ми думаємо про себе, і, гадаю, ми на правильному шляху – з нашою філософією, стратегією та культурою ми маємо продовжувати прогресувати. Справа в цьому".

"Коли ми перший раз переграли Ліверпуль, ми були в процесі виправлення помилок. Минуло декілька місяців, тому зараз ми в іншому становищі. Це інший період, тому я не озираюся назад, я дивлюся вперед. Я з нетерпінням чекаю неділі, і я справді збираюся насолоджуватися цим.

Гравці змінилися, і кількома словами або кількома реченнями важко описати, чому так сталося. Це скоріше загальний момент, скоріше, як я вже сказав, філософія, культура, стратегія та просування цього послідовно, день у день.

Я не говорю про Ліверпуль. Це не входить до моєї зони відповідальності. У мене є багато справ тут, у Каррінгтоні, у мене є багато роботи з Манчестер Юнайтед. Тому я маю справу з тим, щоб налагодити гру МЮ, і це все, про що я знаю і де я докладаю всі свої зусилля", — сказав тренер.

Нагадаємо, що матч між Ліверпулем та МЮ відбудеться у неділю, 5 березня, і розпочнеться о 18:30.