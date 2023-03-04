Англія

Гравця хочуть залишити, але на власних умовах.

Іспанський воротар Давід де Хеа виступає в складі англійського Манчестер Юнайтед від початку сезону-2011/12, і вже має за плечима 524 офіційних матчі за клуб (566 пропущених голів, 181 "сухих" ігор).

Однак наприкінці поточної кампанії його чинний контракт добігає кінця, тому перед керівництвом "Червоних дияволів" стоїть непростий вибір поміж продовженням угоди з 32-річний виконавцем, або отриманням ним статусу вільного агента.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, наразі Юнайтед працюють над умовами нового контракту, проте навряд чи сам футболіст буде в захваті від них.

Річ у тім, що клуб із Манчестера хоче домогтись відчутного зменшення заробітної платні свого футболіста, яка наразі становить 15 млн євро за сезон.

Угоду при цьому планується розрахувати на три роки.

У поточному сезоні де Хеа пропустив 37 голів у 37 матчах, 16 з яких відстояв "на нуль".