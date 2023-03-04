Англія

"Вовки" забили єдиний та переможний м'яч на 82-й хвилині.

Завершився поєдинок 26-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому лондонський Тоттенгем вирушив у гості до Вулвергемптона.

Протягом більшої частини протистояння командам не вдавалося реалізувати свої моменти, але на 82-й хвилині господарі поля відкрили рахунок у матчі.

Адама Траоре знайшов вільний простір у штрафному майданчику "шпор" та відправив м'яч в сітку, скориставшись рикошетом від поперечини. Цей гол став переможним для Вулвергемптона, фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 1:0.

Вулвергемптон — Тоттенгем 1:0

Гол: Адама Траоре, 82