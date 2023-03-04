Англія

Відбулися чергові матчі 26 туру АПЛ.

Сьогодні, 4 березня, відбулося кілька поєдинків 26 туру англійської Прем'єр-ліги.

У першій грі Брайтон розгромив Вест Гем із рахунком 4:0. Перемогу команді Роберто Де Дзербі принесли забиті м'ячі у виконанні Мак Аллістера, Велтмана, Мітоми та Велбека.

Після 23 ігор Брайтон набрав 38 очок та займає восьме місце в АПЛ, а у Вест Гема — 23 бали та 16 позиція.

Брайтон — Вест Гем 4:0

Голи: Мак Аллістер, 19, Велтман, 52, Мітома, 69, Велбек, 89.

Брайтон: Стіл — Лемпті (Велтман, 16), Данк, Вебстер, Еступіньян (Велбек, 77) — Кайседо, Грос — Мітома (Енсісо, 83), Мак Аллістер, Марч (Буонанотте, 77) — Фергюсон (Сарм'єнто, 83).

Вест Гем: Ареола — Емерсон, Огбонна (Зума, 68), Агерд, Джонсон — Лукас Пакета (Лансіні, 76), Райс, Соучек (Даунс, 76) — Бенрахма (Форнальс, 46), Боуен, Інгз.

Попередження: Соучек, Боуен, Райс.

У другій грі Астон Вілла на своєму полі мінімально обіграла Крістал Пелес із рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на 27 хвилині, а його автором став Андерсен, який зрізав м'яч у свої ворота.

Також зазначимо, що з 62 хвилини гості грали у меншості після вилучення Дукуре, який отримав дві жовті картки.

Після 25 ігор Астон Вілла набрала 34 очки та йде на 11 місці в таблиці, а у Крістал Пелес — 27 балів та 12 рядок.

Астон Вілла — Крістал Пелес 1:0

Гол: Андерсен, 27 (автогол).

Астон Вілла: Мартінес — Морено (Дінь, 70), Мінгз, Конса, Кеш — Ремзі (Бейлі, 69), Дуглас Луїс, Камара (Чемберс, 60), Макгінн — Воткінс (Дуран, 85), Буендія.

Крістал Пелес: Гуайта — Мітчелл, Гуехі, Андерсен, Клайн — Локонга (Макартур, 81), Дукуре — Езе (Г'юз, 76), Аю (Ахамада, 76), Олісе (Матета, 67) — Заха.

Попередження: Морено, Дуглас Луїс — Дукуре, Езе, Ахамада, Заха.

Вилучення: Дукуре, 62 (дурга жовта).