Англія

Для "жовтої субмарини" це друга перемога поспіль.

У матчі 24 туру іспанської Ла Ліги Вільярреал в гостях здобув перемогу над Альмерією з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито у середині другого тайму, коли на 76 хвилині результативним ударом відзначився Жерар Морено. Потім на 88 хвилині остаточний рахунок на табло встановив Хосе Луїс Моралес.

Після 24 ігор Вільярреал набрав 37 очок та займає шосте місце в турнірній таблиці Ла Ліги, а у Альмерії — 25 балів та 17 рядок.

Альмерія — Вільярреал 0:2

Голи: Морено, 76, Моралес, 88.

Альмерія: Мартінес (Маріно, 46) — Акієме (Сентельєс, 46), Бабич, Елі, Чумі — Ембарба (Коста, 46), Робертоне, Де Ла Хоз (Лазаро, 79), Баптістао — Туре, Чарріс (Рамазані, 70).

Вільярреал: Рейна — А. Морено (Педраса, 79), Торрес, Альбіоль, Фойт — Баена (Ло Чельсо, 89), Парехо, Терратс (Капу, 69) — Піно (Ж. Морено, 69), Чуквезе (Мохіка, 89), Моралес.

Попередження: Де Ла Хоз, Чарріс — Фойт, Альбіоль, Морено.