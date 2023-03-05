Англія

Переговори з 24-річним футболістом щодо нового контракту не ведуться.

Мейсон Маунт може піти з Челсі після закінчення сезону, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, переговори між півзахисником та клубом про новий контракт поставлено на паузу. Ймовірно, рішення про майбутнє англійця буде ухвалено влітку.

На даний момент існує реальна можливість відходу Маунта з Челсі влітку. Сторони далекі від домовленості про умови нового договору.

Термін нинішнього контракту Маунта із Челсі розрахований до літа 2024 року.

Цього сезону на рахунку атакуючого півзахисника 3 голи та 3 результативні передачі у 32 матчах за Челсі у всіх турнірах.