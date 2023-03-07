Англія

Еквадорський півзахисник розповів про очікування та амбіції свого клубу від цього сезону.

Мойзес Кайседо розповів про командні очікування від другої половини цього сезону.

"Ми намагаємося потрапити в Лігу чемпіонів. Це мрія команди, піднятися на найвищий рівень і порадувати вболівальників, які завжди нас підтримують.

Це буде дуже важко, але ми переконані, що зможемо це зробити разом. Ми хочемо продовжувати до кінця, і ми впевнені, що ми це зробимо.

Команда дуже згуртована, і єдність дуже важлива. Отже ми постійно покращуємося, тому що ми сконцентровані на полі. Роберто добре працює з нами, і він та його тренери спонукають нас демонструвати ту гру, яку ми продемонстрували проти Вест Гему.

Ми знаємо, що англійський кубок — це те, за що ми повинні боротися, і викладаємось на всі відсотки, що можемо проти будь-якої команди, з якою ми зіткнемося.

Ми не плекаємо жодних ілюзій, ми знаємо, що Грімсбі все ще буде дуже важким суперником. Кожна гра різна, але я знаю, наскільки це важливо для Брайтона. Ми докладемо всіх зусиль, щоб спробувати принести цей кубок сюди, в Брайтон".