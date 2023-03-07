Англія

Португалець не впевнений, що залишиться у Челсі.

Жоау Феліш не впевнений, чи залишиться у Челсі після закінчення оренди.

"Хочу я залишитися в Челсі чи ні, ніхто не знає, що станеться у майбутньому. Наразі я просто зосереджений на наступній грі.

Ми не знаємо, що станеться згодом. Але я щасливий бути тут. Мені подобається цей клуб і всі, хто за ним стоїть", – наводить слова Феліша ESPN.

Нагадаємо, що португалець приєднався до команди у січні на правах оренди з Атлетіко. Угода розрахована до кінця сезону.