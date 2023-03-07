Англія

Серед них — конкуренти Михайла Мудрика.

Влітку Челсі можуть залишити понад десяти футболістів, повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, практично гарантовано піде з команди нападник П'єр-Емерік Обамеянг.

Під питанням довгострокове майбутнє у клубі Хакіма Зієша, Крістіана Пулішича, Кая Гаверца, Едуара Менді, Мейсона Маунта, Матео Ковачича, Рубена Лофтус-Чіка, Конора Галлагера, Трево Чалоби, а також Дениса Закарії, який виступає за Челсі на правах оренди.

Крім того, Челсі не потрібний Ромелу Лукаку, проте клуб має сумнів, що Інтер захоче його повторно орендувати.