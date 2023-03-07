Серед них — конкуренти Михайла Мудрика.
КАЙ ГАВЕРЦ, GETTY IMAGES
07 березня 2023, 12:57
Влітку Челсі можуть залишити понад десяти футболістів, повідомляє Telegraph.
За інформацією джерела, практично гарантовано піде з команди нападник П'єр-Емерік Обамеянг.
Під питанням довгострокове майбутнє у клубі Хакіма Зієша, Крістіана Пулішича, Кая Гаверца, Едуара Менді, Мейсона Маунта, Матео Ковачича, Рубена Лофтус-Чіка, Конора Галлагера, Трево Чалоби, а також Дениса Закарії, який виступає за Челсі на правах оренди.
Крім того, Челсі не потрібний Ромелу Лукаку, проте клуб має сумнів, що Інтер захоче його повторно орендувати.