Англія

32-річний футболіст готовий зменшити фінансові апетити.

Давид де Хеа готовий погодитись на зниження заробітної плати, повідомляє Tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, іспанець готовий піти на такий крок, щоб продовжити контракт із Манчестер Юнайтед.

"Червоні дияволи" шукають голкіпера, який міг би скласти конкуренцію іспанцю. Незважаючи на це, де Хеа все одно хоче залишитись у нинішній команді.

Нагадаємо, що де Хеа виступає за Манчестер Юнайтед із 2011 року.