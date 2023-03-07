Англія

"Шершні" в неприємному турнірному становищі.

Англійський Вотфорд вирішив офіційно оголосити про звільнення головного тренера Славена Білича.

Контракт із 54-річним сербом був розрахований до літа 2024 року, проте турнірне становище та постійні поразки змусили керівництво відправити тренера у відставку.

Вотфорд, який підходив до сезону Чемпіоншипу як один з претендентів на промоушен в АПЛ, наразі займає 9 місце, а в останніх восьми матчах вони здобули лише одну перемогу при двох поразках та п'яти нічиїх.

Довго без тренера клуб не пробув. Керівники призначили на посаду нового коуча Кріса Вайлдера, який відомий по своїй роботі наставником Шеффілд Юнайтед, коли команда грала в АПЛ.

Контракт з 55-річним фахівцем, останнім місцем роботи якого був Мідлсбро, підписаний на короткий термін — до кінця сезону.