Англія

Легенда МЮ — про виступи українського універсала у складі Арсеналу.

Легендарний півзахисник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз, який наразі є співвласником футбольного клубу Солфорд з четвертого дивізіону країни, поділився враженнями від гри футболіста збірної України та лондонського Арсеналу Олександра Зінченка.

"Зінченко, як він сказав, насолоджується футболом. Ви бачите, наскільки добре він грає. Я збирався запитати його: він лівий захисник чи центральний півзахисник? Йому однаково зручно грати на обох позиціях. Він грає фантастично добре і є великою перевагою для Арсеналу.

Я трохи здивований, що Манчестер Сіті продав його, враховуючи, який вплив він чинив на партнерів. Зазвичай флангові захисники не відіграють такої великої ролі в команді, але він має величезний вплив не лише на поле, а й за його межами", — цитує слова Пола Скоулза HITC.

Цього сезону Олександр Зінченко провів у футболці лондонського Арсеналу 23 поєдинки у всіх турнірах, в яких він забив один гол і віддав дві результативні передачі.