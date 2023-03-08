Англія

Футболісти незадоволені його поведінкою у грі проти Ліверпуля.

У Манчестер Юнайтед сумніваються, що Бруну Фернандеш може бути капітаном, повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, багато гравців роздратовано поведінкою Фернандеша в матчі 26-го туру АПЛ з Ліверпулем (0:7).

У клубі зростає невпевненість, чи португалець здатний бути капітаном на довгий термін.

У поточному сезоні Бруну провів 24 матчі в АПЛ: на його рахунку 5 голів та 6 асистів.