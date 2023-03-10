Юнайтед зможе розраховувати на гравця у найближчій перспективі під час нинішньої кампанії.
Крістіан Еріксен - Getty Images
10 березня 2023, 17:56
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг розповів, коли варто очікувати на полі датського півзахисника.
"Крістіан Еріксен, однозначно, зіграє також в цьому сезоні. Але я не можу сказати, що зараз очікувати, проте думаю, що його прогрес у реабілітації нормальний.
Все йде за планом, ми точно побачимо його. Але не раніше завершення міжнародної паузи".
Цього сезону Крістіан Еріксен записав на свій рахунок 9 результативних балів. До манкуніанського клубу гравець доєднався минулого літа.