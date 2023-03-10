Англія

Юнайтед зможе розраховувати на гравця у найближчій перспективі під час нинішньої кампанії.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг розповів, коли варто очікувати на полі датського півзахисника.

"Крістіан Еріксен, однозначно, зіграє також в цьому сезоні. Але я не можу сказати, що зараз очікувати, проте думаю, що його прогрес у реабілітації нормальний.

Все йде за планом, ми точно побачимо його. Але не раніше завершення міжнародної паузи".

Цього сезону Крістіан Еріксен записав на свій рахунок 9 результативних балів. До манкуніанського клубу гравець доєднався минулого літа.