Англія

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє прев'ю до матчу АПЛ, який пройде 11 березня і розпочнеться о 17:00.

Челсі в рамках поєдинку двадцять сьомого туру чемпіонату Англії зіграє на виїзді проти Лестера.

СУБОТА, 11 БЕРЕЗНЯ, 17:00. КІНГ ПАУЕР СТЕДІУМ, ЛЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕ МАРРІНЕР.

Лестер Сіті підходить до поєдинку на п'ятнадцятій сходинці турнірної таблиці. Команда Роджерса набрала двадцять чотири бали після двадцяти п'яти балів.

"Лисиці" програли в трьох останніх матчах чемпіонату Англії. І якщо програші Манчестер Юнайтед та Арсеналу цілком логічні, хоча команда виглядала непогано, то ось поразка від Саутгемптона дуже засмутила фанатів команди.

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Челсі, своєю чергою, розмістився на десятій сходинці турнірної таблиці після двадцяти п'яти матчів, набравши тридцять чотири бали. "Пенсіонерів" також засмутив Саутгемптон — Челсі програв з мінімальним рахунком. Після був програш Тоттенгему, але в останньому матчі чемпіонату Англії Челсі все ж таки здобув перемогу — постраждав Лідс Юнайтед. Грем Поттер отримує велику кількість критики та перебуває під постійним тиском, проте керівництво вірить в свого тренера та дає йому.

Челсі серед тижня грав у Лізі чемпіонів — лондонці здобули впевнену перемогу над дортмундською Боруссією та пройшли в чвертьфінал турніру — це гарна ознака для того, щоб команда досягала стабільних позитивних результатів. Крім того, це добре вплине на психологію колективу.

Українських вболівальників, звичайно, цікавить доля Михайла Мудрика, який останнім часом не отримував достатньо ігрової практики. Головний тренер натякнув, що у матчі проти Лестера українець може зіграти.

"Це гравець, у якого ми дуже віримо. Він адаптується. Коли він прийшов, він був на старті передсезонної підготовки. Увійти в АПЛ, яка у повному розпалі, – це непросто. День за днем він стає сильнішим. Він у заявці, є ймовірність, що він зіграє", — сказав Поттер.

За версією Parimatch, у Челсі вищі шанси здобути перемогу в цьому матчі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лестер Сіті: Ворд — Перрейра, Суттар, Фас, Кастань — Н. Менді, Дьюзбері-Голл — Тете, Меддісон, Прат — Іхеаначо Челсі: Кепа — В. Фофана, Кулібалі, Бадьяшиль — Лофтус-Чік, Енцо, Ковачич, Чілвелл — Стерлінг, Гаверц, Феліш Не зіграють: Тілеманс, Крістіансен, Джастін — Броя, Тіаго Сілва, Канте, Е. Менді

Під питанням: Лапорт, Стоунс — Гімараеш

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