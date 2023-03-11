Англія

До клубного рекорду в чемпіонаті залишилось зовсім небагато.

Англійський Ліверпуль далеко не найкращим чином розпочав поточний сезон на внутрішній арені, через що наразі змагається лише за місце в Лізі Європи УЄФА на наступний футбольний рік із перспективою повернення до зони Ліги чемпіонів.

Але поступово команда Юргена Клоппа таки набирає необхідні кондиції, і дуже допомагає їй при цьому серія без пропущених м’ячів в Прем’єр-лізі.

Наразі "червоні" не пропускають упродовж п’яти матчів поспіль, до переліку яких увійшли зустрічі проти Евертона, Ньюкасла, Вулвергемптона (тричі по 2:0), Крістал Пелес (0:0) та Манчестер Юнайтед (7:0).

Цікаво, що останнього разу настільки вдало Ліверпуль захищався ще три роки тому — на відтинку поміж груднем 2019 та січнем 2020 років, коли клуб установив власний рекорд у сім матчем без голів у власних воротах.

Найближчий матч Ліверпуль проведе на виїзді проти Борнмута в рамках 27 туру АПЛ в суботу, 11 березня, о 14:30.