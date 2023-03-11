Англія

Завершилися два поєдинки 27 туру чемпіонату Англії.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон приймав на своєму полі Брентфорд та здобув мінімальну перемогу завдяки єдиному голу Двайта Макніла на першій хвилині.

Завдяки цій перемозі "іриски" не тільки щонайменше тимчасово залишили зону вильоту, а й перервали неймовірну серію Брентфорда без поразок в АПЛ, яка тривала 12 матчів поспіль.

Український захисник Евертона Віталій Міколенко з'явився на полі у компенсований до другого тайму час.

Евертон – Брентфорд 1:0

Гол: Макніл 1

Евертон: Пікфорд – Коулмен, Кін, Тарковскі, Годфрі – Івобі (Миколенко 90+2), Дукуре, Гуйе, Онана (Девіс 80), Макніл – Грей (Мопе 86)

Брентфорд: Рая – Гікі (Вісса 75), Піннок, Мі, Генрі (Годдос 87) – Дамсгорд (Дасілва 62), Норгорд (Оньєка 75), Єнсен (Шаде 62) – Мбемо, Тоуні, Янельт

Попередження: Коулмен, Дукуре – Норгорд, Мбемо

У паралельному матчі Лідс Юнайтед зіграв у результативну нічию з Брайтоном.

Команди двічі обмінялися забитими м'ячами, але виявити найсильнішого вони не змогли.

Лідс – Брайтон 2:2

Голи: Бемфорд 40, Гаррісон 78 — Мак Аллістер 33, Гаррісон 61 (АГ)

Лідс: Мельє – Ейлінг, Кох, Вебер, Фірпо – Адамс, Рока (Маккенні 66) – Саммервілл (Ньонто 66), Ааронсон (Рюттер 84), Гаррісон (Сіністерра 90+4) – Бемфорд (Родріго 66)

Брайтон: Стіл – Еступіньян, Данк, Вебстер (ван Хекке 88), Велтман – Кайседо, Ґросс – Мітома, Мак Аллістер, Марч – Ферґюсон (Велбек 68)

Попередження: Фірпо – Кайседо