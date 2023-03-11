Англія

Українець та команда видали досить непоганий перфоманс на Кінг Пауер Стедіум проти Лестера.

У рамках 27 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі на виїзді зустрічався з Лестером.

Перший тайм видався результативним. На 11 хвилині гості відкрили рахунок. Кулібалі перевів м'яч з лівого флангу на правий, де був Чілвелл. Здавалося, що він буде прострілювати, але він потужно вдарив — Ворд не допоміг.

Потім був гол Феліша, який рефері не зарахував. А на 39 Дака зрівняв рахунок. Замбієць скористався пасом від Перейри та здалеку потужно пробив у правий кут воріт.

На цьому гольові події першого тайму не завершились. Челсі зміг вийти уперед вжне у додатковий арбітром час. Дуже гарну передачу, яка розрізала оборону господарів, віддав Енцо. Гаверц не мав права змарнувати цей шанс — 1:2.

На 75 хвилині Михайло Мудрик забив гол, але арбітр був проти дебютного взяття воріт українця. Він зафіксував офсайд. Але це не завадило за декілька хвилин Челсі забити третій, і не без участі українця. Мудрик став автором асисту, а Ковачич завершив момент.

Лестер — Челсі 1:3

Голи: Дака, 39 — Чілвелл, 11, Гаверц, 45+6, Ковачич, 78

Лестер: Ворд — Перейра, Суттар, Фас, Кастань — Амарті (Тете, 66), Менді (Сумаре, 66), Іхеаначо (Варді, 76), Меддісон (Еванс, 90), Дьюсбері-Голл — Дака (Барнс, 66).

Челсі: Кепа — Кукурелья, Кулібалі, Фофана (Бадьяшиль, 86), Чілвелл (Пулішич, 73), Лофтус-Чік (Чалоба, 73) — Ковачич, Енцо — Феліш (Галлагер, 46), Мудрик (Чуквуемека, 82), Гаверц.

Попередження: Перейра, Фас, Кукурелья, Фофана

Видалення: Фас.