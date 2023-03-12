Англія

Цікавий факт.

Жоден клуб в історії АПЛ не виграв наступний матч проти суперника, якого переграв з рахунком 9:0 у попередній зустрічі.

Подібних ситуацій в багатому фольклорі Англії було декілька.

Манчестер Юнайтед, Лестер та Ліверпуль громили Іпсвіч, Саутгемптон (другий розгром від манкуніанців) та Борнмут відповідно, проте неодмінно втрачали очки потім.

Вчора мерсисайдці поступилися на виїзді 0:1.

Саутгемптон після цих фіаско перемагав Лестер та грав внічию із Манчестер Юнайтед, а Іпсвіч відстояв 1:1 в себе.