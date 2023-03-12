Цікавий факт.
Борнмут - Ліверпуль - Getty Images
12 березня 2023, 12:50
Жоден клуб в історії АПЛ не виграв наступний матч проти суперника, якого переграв з рахунком 9:0 у попередній зустрічі.
Подібних ситуацій в багатому фольклорі Англії було декілька.
Манчестер Юнайтед, Лестер та Ліверпуль громили Іпсвіч, Саутгемптон (другий розгром від манкуніанців) та Борнмут відповідно, проте неодмінно втрачали очки потім.
Вчора мерсисайдці поступилися на виїзді 0:1.
Саутгемптон після цих фіаско перемагав Лестер та грав внічию із Манчестер Юнайтед, а Іпсвіч відстояв 1:1 в себе.