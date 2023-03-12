Англія

Команди по одному разу забили протягом першого тайму.

У рамках 27 туру англійської Прем'єр-ліги Вест Гем на Лондон Стедіум приймав Астон Віллу.

У першому таймі команди обмінялись взяттями воріт. Рахунок вдалося відкрити Воткінсу на 17 хвилині, проте меньше ніж за 10 хвилин його зрівняв Бенрахма. Алжирец поцілив з 11-метрової позначки.

У другій половині матчу краще виглядав Вест Гем, але Бенрахма змарнував дві чудові нагоди. Нічия — 1:1.

Вест Гем — Астон Вілла 1:1

Голи: Бенрахма, 26 — Воткінс, 17

Вест Гем: Ареоля — Емерсон, Агерд, Зума, Керер — Бенрахма, Райс, Пакета (Форнальс, 77) Соучек, Боуен — Інгз (Корне, 85)

Астон Вілла: Мартінес — Морено (Дінь, 64), Мінгз, Конса, Кеш (Дуран, 80) — Дуглас Луїс, Макгінн, Ремзі, Буендія (Янг, 80), Бейлі (Траоре, 64) — Воткінс (Чамберс, 85).

Попередження: Пакета.