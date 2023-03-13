Англія

А Боруссія Дортмунд хоче продовжити контракт із англійцем.

Ліверпуль та Реал претендують на Джуда Беллінгема, повідомляє Sport1.de.

За інформацією джерела, "червоні" лідирують у боротьбі за англійця, але Реал не здається і веде все активніше переговори з оточенням футболіста.

Крім того, Боруссія Дортмунд хоче зберегти Беллінгема у своєму складі та пропонує йому продовжити контракт. Якщо Джуд погодиться, то отримуватиме 15 мільйонів євро за сезон.

Цього сезону у Беллінгема 10 голів та 6 результативних передач у 33 матчах за Боруссію у всіх турнірах.