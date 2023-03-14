Англія

Вболівальник також не зможе відвідувати стадіони.

Брентфорд на своєму офіційному сайті повідомив про завершення справи фаната, який ображав форварда клубу Айвена Тоуні. Нагадаємо, що 24-річний чоловік на ім'я Антоніо Нілл ображав футболіста в соціальних мережах.

Після того, як Тоні опублікував скрін з образами в Instagram, поліція Нортумбрії за підтримки столичної поліції розпочала повне розслідування. Чоловік визнав себе винним у надсиланні образливого повідомлення, коли постав перед суддями в Ньюкаслі.

Судді вирішили присудити Ніллу міру покарання у вигляді чотирьох місяців ув'язнення з відстрочкою на два роки. Також йому на три роки заборонено відвідувати будь-які футбольні матчі у Великій Британії.

Це стосується матчів Прем'єр-ліги, Чемпіоншипу, Першої ліги, Другої ліги та Національної ліги, а також домашніх матчіі збірної Англії.

Указ про заборону також забороняє йому виїжджати за кордон для перегляду міжнародних товариських матчів, кваліфікаційних матчів і турнірів.