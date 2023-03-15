Англія

Нападник може незабаром опинитися у Англії.

Манчестер Юнайтед готує велику пропозицію щодо Рандаля Коло Муані — повідомляє BILD.

Французький гравець оцінюється англійським клубом у 100 мільйонів євро.

Команда Еріка тен Гага хотіла би підсилити напад гравцем Айнтрахта, який є доволі універсальним та може зіграти на багатьох позиціях у атаці.

Наразі Рандаль має у своєму активі 22 результативні дії в усіх турнірах.

Також є діючим фіналістом чемпіонату світу.