Англія

Потенційні покупці прибудуть в Англію цього тижня.

Власники Манчестер Юнайтед сім'я Глейзерів не відмовляються від ідеї продажу клубу, а отже перемовини із потенційними покупцями ведуться.

Як стало відомо The Athletic, потенційні нові власники Манчестер Юнайтед збираються зустрітися з клубом керівництвом цього тижня в рамках наступного етапу перемовин.

Шейх Джассім Бін Хамад Аль Тані та британський бізнесмен сер Джим Реткліфф є двома підтвердженими претендентами.

Відомо, що представники Шейха Джассіма зустрінуться з босами МЮ на Олд Траффорд у четвер, а Реткліфф буде присутній на зустрічі у п'ятницю після відвідування матчу Ліги Європи Ніцци у четвер увечері.

Ці обговорення називають другим етапом процесу і, як очікується, включатимуть погляди потенційних покупців на фінанси клубу, а також плани щодо майбутнього розвитку.