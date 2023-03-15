Англія

Вінгер — про велику кількість фолів на собі.

Букайо Сака не має наміру змінювати стиль своєї гри, незважаючи на те, що на ньому багато порушують правила.

"Я не можу просто прийти на інтерв'ю та почати скаржитися, що на мені фолять. Це немає сенсу, тому я не збираюся з цим нічого робити.

Арсенал мав зустрічі з суддями тощо. Я думаю, що нам потрібно просто прийняти це і подивитися, до чого це приведе. Моя гра завжди провокуватиме жорсткі контакти.

Проблема у кількості фолів. Деякі кажуть, що це характеризує мене як футболіста, який змінює правила гри, але я віддав би перевагу іншим компліментам", — наводить слова Сака ESPN.

Цього сезону Сака провів 36 матчів за Арсенал: на його рахунку 11 голів та 9 асистів.