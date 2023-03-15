Англія

Завершились два перенесених поєдинки Прем'єр-ліги.

У рамках матчу-догравання 8 раунду англійської Прем'єр-ліги Брайтон на власному полі грав проти Крістал Пелес.

На 15 хвилині Брайтон забив. Головний плеймейкер команди Роберто Де Дзербі Мітома відпасував на Марча, який переграв дебютанта Вітворта, який вперше вийшов в АПЛ. Цей гол виявився вирішальним у цьому матчі.

Брайтон - Крістал Пелес 1:0

Гол: Марч, 15

Брайтон: Стіл — Велтман, Данк, Колвілл, Еступіньян — Гросс, Марч (Вебстер, 90+1), Мак Аллістер (Сам'єнто, 88), Кайседо, Мітома (Енсісо, 79) — Велбек (Фергюсон, 79).

Крістал Пелес: Вітворт — Клайн, Андерсен, Гуехі, Мітчелл — Шлупп (Матета, 80), Локонга, Дукуре (Езе, 46), Олісе (Аю, 70), Заа — Едуар (Ахамада, 80).

Попередження: Дукуре, Кайседо, Аю.

Паралельно проходив перенесений матч 7 раунду АПЛ, у якому Брентфорд на виїзді грав проти Саутгемптона.

У першому таймі гості вийшли уперед. Сталося це на 32 хвилині, коли Норгорд відпасував на Тоуні, а головний голеадор команди завдав нещадного удару з-за меж штрафного майданчика. М'яч англійського форварда виявився не єдиним у грі. Вісса забив на 90+7 хвилині.

Саутгемптон — Брентфорд 0:2

Гол: Тоуні, 32, Вісса, 90+7

Саутгемптон: Базуну — Вокер-Пітерс (Брі, 59), Беднарек, Белла-Кочап, Перро — Ельюнусси (Волкотт, 58), Ворд-Проуз, Діалло (Лавія, 58), Алькарас (Онуачу, 67), Сулемана — Адамс.

Брентфорд: Райя — Гикі, Мі, Піннок, Генрі — Норгорд, Єнсен (Дамсгор, 79), Янельт (Оньєка, 45), Мбемо (Янссон, 79), Шаде (Вісса, 65) — Тоуні.

Попередження: Гікі, Тоуні, Беднарек.