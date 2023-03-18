Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 28-го туру АПЛ, який пройде 18 березня і розпочнеться о 19:30.

У рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Челсі та ліверпульським Евертоном, яке пройде на стадіоні Стемфорд Брідж.

СУБОТА, 18 БЕРЕЗНЯ, 19:30. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

2023 рік почався дуже невдало для лондонського Челсі. Наскільки невдало, що переважна більшість уболівальників "синіх" почала сумніватися в тренерських здібностях Грема Поттера, щиро бажаючи його звільнення і сумніваючись, що саме англійцю в майбутньому варто перебувати на чолі нового проєкту в Челсі, незважаючи на його минулий успішний досвід у Брайтоні та шведському Естерсунді.

Проте в останніх трьох своїх матчах підопічні Грема Поттера здобули три перемоги поспіль. І якщо в рамках АПЛ "сині", як і раніше, залишаються в середині турнірної таблиці і не мають особливих надій фінішувати навіть у єврокубковій зоні, то в рамках плей-оф Ліги чемпіонів Челсі вже пройшов у чвертьфінал, обігравши дортмундську Боруссію. Швидше за все, саме на цей турнір буде зроблено основну ставку командою в цьому сезоні.

Евертон, у свою чергу, незважаючи на звільнення Френка Лемпарда, продовжує боротися за збереження прописки у вищому дивізіоні Англії, але вже під керівництвом Шона Дайча. За підсумками минулого туру "іриски" залишили зону вильоту, але від "небезпеки" їх, як і раніше, відокремлюють лише кілька очок.

Колектив Шона Дайча поки не набув певної стабільності — це стосується як результатів, так і гри команди як такої. Здається, що саме прагматичніший стиль здатний принести результати нинішньому Евертону, адже якщо мерсисайдці намагаються диктувати умови в атакувальному плані — на них часто чекає невдача. Благо для "ірисок", їх суперник також поки що позбавлений стабільності, тому зачепитися як мінімум за позитивний результат — це задача, яку Евертон цілком здатен виконати.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Грема Поттера. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,52, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 7,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,10.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Челсі: Кепа — В. Фофана, Кулібалі, Бадьяшиль — Джеймс, Енцо, Ковачич, Чілвелл — Гаверц, Мудрик, Феліш Евертон: Пікфорд — Коулман, Кін, Тарковські, Годфрі — Івобі, Дукуре, Гана, Онана, Макніл — Грей Не зіграють: Броя, Тіаго Сілва — Таунсенд

Під питанням: Джеймс, Е. Менді, Канте, Аспілікуета, Маунт, Обамеянг, Стерлінг — Калверт-Льюїн, Паттерсон

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