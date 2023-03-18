Англія

Тоттенгем безвільно втратив перемогу над Саутгемтпоном

Команди забили шість голів на двох, при цьому "шпори" втратили перемогу у компенсований арбітром час.

Саутгемптон - Тоттенгем, getty images

У рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем вирушив у гості до Саутгемптона, який веде боротьбу за виживання. Підопічні Антоніо Конте мали перевагу в рахунку в два м'ячі, проте "шпори" втратили перемогу у заключний відрізок другого тайму, пропустивши два голи. Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 3:3. Саутгемптон – Тоттенгем 3:3

Голи: Адамс 46, Волкотт 77, Ворд-Праус 90+3 (пен.) – Порро 45+1, Кейн 65, Перішич 75 Саутгемптон: Базуну – Вокер-Пітерс, Беднарек (Мейтленд-Найлс 34), Белла-Кочап (Салісу 8), Перро – Ворд-Праус, Лавія – Ельюнуссі (Сулемана 70), С. Армстронг (Алькарас 70), Волкотт – Адамс (Мара 70) Тоттенгем: Форстер – Ромеро, Даєр, Лангле – Порро (Емерсон 86), Скіпп, Гейб’єрг, Девіс (Перішич 37) – Рішарлісон (Кулусевскі 5 (Сарр 86), Сон – Кейн Попередження: Сулемана – Скіпп