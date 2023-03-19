Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 28-го туру АПЛ, який пройде 19 березня і розпочнеться о 16:00.

У рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає лондонське протистояння між Арсеналом та Крістал Пелес, яке пройде на стадіоні Емірейтс Стедіум.

НЕДІЛЯ, 19 БЕРЕЗНЯ, 16:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Посеред цього тижня лондонський Арсенал вилетів із Ліги Європи від лісабонського Спортінгу у драматичному матчі. Тренерський штаб Мікеля Артети точно не збирався вилітати з єврокубка на стадії 1/8 фіналу. Інакше навіщо тоді команді було віддавати стільки сил у матчі-відповіді і доводити гру до овертаймів, а потім — післяматчевої серії пенальті?

Як би там не було, але тепер "каноніри" можуть спокійно і повністю сконцентруватися на боротьбі за чемпіонський титул в Англії, в якій лондонці, як і раніше, мають перевагу над Манчестер Сіті в п'ять очок. Ось тільки минулий єврокубковий матч проти Спортінгу коштував Арсеналу не лише подальшої участі у турнірі, а й певних кадрових втрат. Якщо Такехіро Томіясу зараз перебуває далеко не в найкращій формі і його втрату команда може не помітити, то потенційна відсутність одного з ключових центральних захисників Вільяма Саліба в наступні кілька тижнів — це безперечно неприємний головний біль для Артети, з яким йому доведеться впоратися.

Щодо Крістал Пелес, то команда не знає перемог у останніх 12 поєдинках у всіх турнірах. Результатом таких результатів стало звільнення Патріка Вієйра з посади головного тренера "орлів" буквально перед цими вихідними. З одного боку — досить дивне рішення від керівництва клубу з огляду на те, що Крістал Пелес зараз знаходиться рівно на тому місці в турнірній таблиці, яке команді й пророкували. З іншого боку — від зони вильоту "орлів" відділяють лише три очки, тож нинішня 12 позиція абсолютно нічого не гарантує команді.

При цьому, згадуючи недавній досвід Евертона, який у першому матчі після зміни тренерського штабу здобув сенсаційну перемогу над Арсеналом, шанси у Крістал Пелес у майбутньому поєдинку не є настільки безнадійними. Тим більше, що навряд чи прагматичний стиль "орлів" якось різко зміниться — адже нового тренера все ще не призначено. Враховуючи це, лідеру чемпіонату доведеться зламувати організовану оборону КП, а з такими "автобусами" Арсенал звик відчувати проблеми, втім як і будь-яка інша команда, яка робить ставку на контроль м'яча та комбінаційний футбол.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,28, тоді як потенційний успіх Крістал Пелес оцінюється показником 12,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,90.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Голдінг, Габріел, Зінченко — Едегор, Парті, Джака — Сака, Троссар, Мартінеллі

Крістал Пелес: Гуайта — Клайн, Андерсен, Гуехі, Мітчелл — Мілівоєвич, Дукуре, Шлупп — Олісе, Едуар, Заха

Не зіграють: Ельнені, Нкетіа — Фергюсон, Джонстоун, Локонга

Під питанням: Саліба, Томіясу — Макартур, Г'юз, Гуайта

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