Англія

Колектив Роберто Де Дзербі проводить чудовий сезон.

У рамках 1/4 фіналу Кубка Англії Брайтон на своєму полі приймав Грімсбі.

Підопічні Роберто Де Дзербі на початку гри вийшли вперед, а у другому таймі довели справу до переможного кінця, спокійно вийшовши до півфіналу турніру.

Нагадаємо, що у півфінал Кубка Англії вже вийшли Шефілд Юнайтед, Манчестер Сіті, а останню путівку розіграють Манчестер Юнайтед та Фулгем.

Брайтон – Грімсбі 5:0

Голи: Ундав, 6, Фергюсон, 51, 70, Марч, 82, Мітома, 90+1.

Брайтон: Санчес, Данк (ван Хекке, 78), Вебстер, Еступіньян (Колуїлл, 46), Марч, Мак Аллістер (Айярі, 78), Кайседо, Мітома, Гросс, Ундав (Сармієнто, 71), Фергюсон (Велбек, 72).

Грімсбі: Крокомб, Ефете, Уотерфолл, Сміт, Меєр, Гленнон, Кліфтон (Морріс, 71), Хан (Тейлор, 71), Холохан (Хурі, 84), Грін (Макаті, 46), Орсі-Дадомо (Хант, 46).