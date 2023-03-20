Англія

У "червоних" дедалі менше шансів на покупку півзахисника.

Шанси Ліверпуля на придбання Джуда Беллінгема стали нижчими, повідомляє The Athletic. При цьому, лідерами стали Реал і Манчестер Сіті.

За інформацією джерела, ймовірність того, що Ліверпуль не зможе купити Беллінгема влітку, стає дедалі вищою. Це пов'язано з можливою сумою трансферу, а також із фінансовою потужністю конкурентів. Ліверпуль не орієнтований на участь в аукціоні.

Це не означає, що Ліверпуль вже відмовився від спроб підписати Беллінгема. Проте джерела, знайомі із ситуацією, вважають, що на даний момент позиції Реала та Манчестер Сіті у переговорах сильніші.

Цього сезону у Беллінгема 10 голів та 6 асистів у 34 матчах за Борусію у всіх турнірах.