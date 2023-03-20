У "червоних" дедалі менше шансів на покупку півзахисника.
ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ, GETTY IMAGES
20 березня 2023, 12:57
Шанси Ліверпуля на придбання Джуда Беллінгема стали нижчими, повідомляє The Athletic. При цьому, лідерами стали Реал і Манчестер Сіті.
За інформацією джерела, ймовірність того, що Ліверпуль не зможе купити Беллінгема влітку, стає дедалі вищою. Це пов'язано з можливою сумою трансферу, а також із фінансовою потужністю конкурентів. Ліверпуль не орієнтований на участь в аукціоні.
Це не означає, що Ліверпуль вже відмовився від спроб підписати Беллінгема. Проте джерела, знайомі із ситуацією, вважають, що на даний момент позиції Реала та Манчестер Сіті у переговорах сильніші.
Цього сезону у Беллінгема 10 голів та 6 асистів у 34 матчах за Борусію у всіх турнірах.