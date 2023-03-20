Англія

Клуб запросить нового головного тренера незабаром.

Цей сезон для Вест Гема видався зовсім не таким, як очікували вболівальники та керівники клубу. Після 26 зіграних турів "молотобійці" боряться за виживання в АПЛ, займаючи 18 місце з 24 балами в активі.

Щоб врятуватись від Чемпіоншипу, вірогідно, керівництво клубу вирішить піти на зміни. І першою зміною буде запрошення нового головного тренера.

Якщо все ж боси звільнять Девіда Моєса, який працює з командою з 2019 року, то розглядатимуть активно кандидатуру Вілла Стілла, який на цей момент очолює французький Реймс.

Стілл — професіонал у грі Football Manager і не має необхідної ліцензії УЄФА Pro. Проте Реймс погодився платити штраф кожен матч, і це приносило свої плоди. Реймс не програвав протягом останніх 19 матчів Ліги 1, але перервав серію 19 березня, поступившись Марселю.

Останнє слово за самим Стіллом, але FootMercato передає, що Вест Гем — улюблений клуб 30-річного тренера.