Англія

Сума трансферу може становити близько 50 мільйонів євро.

Аксель Дісасі може перейти з Монако в Манчестер Юнайтед, повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, англійський клуб дуже зацікавлений у трансфері 25-річного захисника. Два тижні тому керівники Юнайтед провели зустріч із представниками гравця.

Зазначається, що у послугах Акселя зацікавлені й інші клуби АПЛ. Французи оцінюють трансферну вартість Дисасі у 50 мільйонів євро.

У поточному сезоні Ліги 1 захисник провів 28 матчів, відзначившись 2 голами та 3 асистами.