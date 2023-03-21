Сума трансферу може становити близько 50 мільйонів євро.
АКСЕЛЬ ДІСАСІ, GETTY IMAGES
21 березня 2023, 13:58
Аксель Дісасі може перейти з Монако в Манчестер Юнайтед, повідомляє Foot Mercato.
За інформацією джерела, англійський клуб дуже зацікавлений у трансфері 25-річного захисника. Два тижні тому керівники Юнайтед провели зустріч із представниками гравця.
Зазначається, що у послугах Акселя зацікавлені й інші клуби АПЛ. Французи оцінюють трансферну вартість Дисасі у 50 мільйонів євро.
У поточному сезоні Ліги 1 захисник провів 28 матчів, відзначившись 2 голами та 3 асистами.