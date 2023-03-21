Англія

Футболіст розповів, як боровся із наслідками травм із психологом.

Захисник Челсі та збірної Англії Бен Чілвелл був серед тих, хто мав поїхати на чемпіонат світу-2022 у Катар.

Проте у матчі Ліги чемпіонів проти загребського Динамо гравець отримав важку травму підколінного сухожилля. Саме це не дозволило йому зіграти у Катарі.

Чілвелл розповів, як важко було пережити цей момент.

"Є стигматизація у футболі. Спілкування із психологом допомогло мені, я думаю, що це точно може допомогти всім. Стигматизація — це те, чого потрібно позбутись. Звичайно, морально це було дуже складно. Усі футболісти проходять через періоди своєї кар'єри, коли все психологічно складно, і ви повинні бути витривалими, сильними, пройти через це і стати сильнішим.

Саме так я намагався дивитися на такі речі, як травми, які у мене були, і пропуск чемпіонату світу. Я намагався повернути це в позитивну сторону, щоб я міг покращити себе морально і фізично, тому, коли я повернувся на поле, я одразу був готовий допомогти Челсі та збірній Англії.

Ми хочемо стати однією з тих дуже успішних збірних у найближчому майбутньому. Тому, якщо у нас буде конкуренція за місце лівого захисника, це може піти у плюс. Сподіваюся, ми з Люком Шоу зможемо підштовхнути один одного", — сказав гравець.

*Стигматизація - негативне виділення суспільством індивіда (або соціальної групи) за якоюсь ознакою з відповідним стереотипним набором соціальних реакцій.