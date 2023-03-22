Англія

Ніл Мопе наприкінці сезону може залишити Евертон.

Нападник Евертона Ніл Мопе ризикує змінити клубну прописку після завершення цього сезону англійської Прем'єр-ліги.

Футбольний агент Федеріко Пасторелло, який представляє інтереси 26-річного француза, повідомив, що його клієнт улітку може вирушити до італійської Серії А.

"Салернітана хотіла його підписати, Евертон погодився укласти угоду в січні, а потім змінився головний тренер. Побачимо, що буде в червні. Ймовірно, можуть бути варіанти в Серії А. Ніл готовий переїхати до Італії", — цитує слова Посторелло журналіст Фабріціо Романо.

Цього сезону Ніл Мопе провів за Евертон 22 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив один гол і віддав одну результативну передачу.