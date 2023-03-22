Англія

Голландець побажав удачі свому співвітчизнику.

Робін ван Персі дав інтерв'ю клубному сайту Манчестер Юнайтед, в якому похвалив свого співвітчизника Тайрелла Маласію.

"Я вважаю, що за трансферне вікно ви повинні залучити пару правильних гравців, і Тайрелл Маласія є одним із них. До приходу у клуб його не дуже знали.

Я грав з ним у Фейєнорді, тому я знав, наскільки він хороший, і досі є таким, і він доводить це кожної гри.

Він з мого міста. Він з мого клубу. Він дає багато надії молоді.

Зараз він грає на найвищому рівні та змагається з найкращими. Він не тільки дає надію молоді тут, він дає надію молоді в Голландії, добре, якщо ти граєш чудово, тому що є ймовірність того, що ти зможеш зайти дуже далеко,бо виступаєш за таку команду, як Манчестер Юнайтед, і я просто пишаюся ним.

Я сподіваюся, що він продовжує розвиватися і вдосконалюватися і залишатиметься голодним, щоб ставати краще з кожним днем".