Англія

Джек Гріліш дав інтерв'ю клубному сайту Манчестер Сіті, в якому описав свою форму.

"Я відчуваю, що перебуваю в найкращій формі з моменту переїзду в Сіті.

Я відчуваю себе так само, як коли був в Астон Віллі і одним з основних гравців, і це найсильніший я з усіх, що був.

Це зводиться до того, щоб грати багато ігор високого рівня і робити вплив на результати, наприклад, забивати Арсеналу і Манчестер Юнайтед і робити гольові передачі проти Челсі на виїзді та Арсеналу в Кубку.

На даний момент я дійсно впевнений в собі. Хосеп Гвардіола довіряє мені у великих іграх, і я дійсно відчуваю, що відплатив йому також, зіграв свою вагому роль і зробив це добре".