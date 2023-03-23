Англія

Ліверпуль уже почав працювати на трансферному ринку.

Іспанський атакувальний півзахисник Сельти з Віго Габрі Вейга в поточному сезоні продовжує прогресувати, завдяки чому змусив звернути на себе увагу чимало провідних європейських клубів.

20-річний виконавець ніколи не приховував, що його головною метою в кар’єрі є виступи в складі мадридського Реала, однак допоки "галактікос" не робили пропозицій зі свого боку, інші претенденти активно намагаються відшукати шляхи до потенційного трансфера.

Зокрема, як повідомляє місцева преса, англійський Ліверпуль в особі головного тренера Юргена Клоппа мав безпосередній контакт із футболістом "кельтів" напередодні, під час якого "червоні" намагались заручитись домовленістю щодо майбутнього переходу.

Серед конкурентів Ліверпуля наявні лондонський Арсенал та Ньюкасл, яких навряд чи злякає сума відступних футболіста, що прописана в його чинному контракті зі Сельтою — 40 млн євро.

У поточному сезоні Вейга забив дев’ять голів та віддав три гольові передачі за 29 матчів.