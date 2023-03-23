Англія

Організатори змагань висунули шість кандидатів на отримання нагороди.

Оскільки міжнародна павза зайняла другу половину березня, організатори англійської Прем’єр-ліги вирішили не чекати на календарне завершення місяця, і одразу оголосили перелік претендентів на звання кращого гравця за звітний період.

Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:

– Александер Ісак (Ньюкасл) / 3 матчі (Манчестер Сіті, Вулвергемптон, Ноттінгем Форест), 3 голи;

– Алексіс Мак Аллістер (Брайтон) / 3 матчі (Вест Гем, Лідс, Крістал Пелес), 2 голи + 1 гольові передачі;

– Тайрон Мінгз (Астон Вілла) / 3 матчі (Крістал Пелес, Вест Гем, Борнмут), 1 гольова передача + 3 "сухих" матчі;

– Букайо Сака (Арсенал) / 4 матчі (Евертон, Борнмут, Фулгем, Крістал Пелес), 3 голи + 2 гольові передачі;

– Мохамед Салах (Ліверпуль) / 3 матчі (Вулвергемптон, Манчестер Юнайтед, Борнмут), 3 голи + 2 гольові передачі;

– Леандро Троссар (Арсенал) / 4 матчі (Евертон, Борнмут, Фулгем, Крістал Пелес), 5 гольових передач.

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів АПЛ та нижче в цьому матеріалі.