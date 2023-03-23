Англія

Чемпіон світу-2022 у складі збірної Аргентини вже отримав кілька дзвінків від інших команд.

Центральний півзахисник збірної Аргентини та Брайтона Алексіс Мак Аллістер привернув увагу інших команд і може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно.

Батько 24-річного аргентинця заявив, що грошове питання матиме другорядний характер, якщо його син захоче вирушити за новим викликом у своїй кар'єрі.

"Клуби починають дзвонити нам щодо Алексіса, але зараз немає конкретних переговорів. Ми вирішимо все це спільно з Брайтоном, адже цей клуб заслуговує на повагу.

Ми оберемо найкращий для себе проєкт, в першу чергу виходячи з того, хто буде головним тренером. Справа не в грошах", — цитує слова батька Мак Аллістера журналіст Фабріціо Романо з посиланням на ESPN.

У поточному сезоні Алексіс Мак Аллістер провів за Брайтон 26 матчів, у яких він забив 9 голів і віддав 2 асисти.