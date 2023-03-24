Англія

Раніше повідомлялось, що Глейзеам потрібно 6 мільярдів.

Торги за право володіння англійським Манчестер Юнайтед продовжуються, а головними претендентами досі вважаються Сер Джим Реткліфф та Джасім бін Хамад Аль Тані.

Як стало відомо виданню Sportico, Аль Тані вже зробив нову пропозицію власникам Юнайтед братам Глейзерам.

Остання заявка катарця становить 6 мільярдів фунтів стерлінгів (7,3 мільярда доларів). Раніше вважалося, що Глейзери хотіли б отримати 6 мільярдів доларів.

Також повідомляється, що окрім Реткліффа та Аль Тані, було ще шість заявок, у тому числі з Саудівської Аравії та американських фондів Elliott Investment Management, Ares Management та Sixth Street. Усі вони, ніби-то, зустрілися з Глейзерами.

Очікується, що незабаром з Глейзером зустрінуться ще кілька груп, у тому числі Oaktree Capital американського інвестора Брюса Карша. Raine Group, яка контролює продаж Глейзерів, відмовилася від коментарів.