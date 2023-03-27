Англія

Нідерландець дав свій коментар.

Ваут Веггорст розповів про перехід у Манчестер Юнайтед. Нападник перейшов із Бернлі на правах оренди до кінця сезону.

"Все, що сказав тен Гаг – це те, що йому потрібний нападник, який впишеться у стиль гри.

Антоні Марсьяль був відповідним тен Гагу нападником, і у нього все було добре, але він травматичний, тому тренер хотів, щоб усі позиції були укомплектовані подвійно.

По статурі я схожий на шафу, і був таким протягом усієї кар'єри. Але в мене ніколи не було травм, я навіть не пропускав жодного матчу. Це досить дивно. Я завжди говорю, що багато що визначається в голові. На цьому рівні більше не виходить виходити у кожному матчі повністю відновленим. Тому потрібна сила духу та психологічна стійкість", — наводить слова Веггорста Metro.

Цього сезону 30-річний футболіст провів вісім матчів в АПЛ і відзначився одним асистом.