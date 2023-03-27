Англія

Хорват наразі виступає у італійській першості.

Майбутнє Івана Юрича в Торіно залишається невизначеним, і, як повідомляє газета Tuttosport, Нікола Влашич повернеться до Вест Гема, якщо його співвітчизник покине "гранату" по завершенні цього сезону.

Минулого літа Влашич перейшов на Стадіо Гранде Торіно з Вест Гема, і команда має право викупу за 15 мільйонів євро.

Як повідомляє Tuttosport, його майбутнє пов'язане з долею його співвітчизника Джуріча, у якого контракт до 2024 року.

Президент Урбано Каїро хоче продовжити контракт з хорватським тренером, але Юрич хоче, щоб технічні гарантії залишалися в клубі. Крім Влашича, Юрич також хоче підписання Олексія Міранчука з Аталанти на постійній основі за 12 мільйонів євро.

Рішення Торіно на ринку матиме значний вплив на майбутнє Юрича, який хоче зберегти Влашича в клубі будь-якою ціною. Ймовірно, Юрич припинить переговори з Торіно, якщо хорватський півзахисник не приєднається в якості постійного трансферу, так само Влашич повернеться до Вест Гема, якщо його тренер не продовжить угоду.

Директор Торіно Давіде Вагнаті обговорив майбутнє Юріча в інтерв’ю La Gazzetta dello Sport у понеділок.

"У нього залишився ще рік контракту, і буде важливо добре завершити ці два місяці, як повторював тренер. Водночас не менш важливим буде планування майбутнього", — заявив він. "Як сказав президент Каїра, майбутнє планується з Юрічем".

25-річний Влашич має чотири голи та чотири асисти в 26 матчах за Торіно цього сезону.