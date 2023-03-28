Англія

На домашній комплект "канонірів" мають повернутися золоті вставки, включаючи емблему.

Портал Footy Headlines опублікував ймовірну домашню форму лондонського Арсеналу, в якому команда виступатиме у сезоні-2023/24.

Перший комплект "канонірів" від бренду Adidas буде виконаний у традиційних для клубу із Північного Лондона червоно-білих кольорах.

З цікавого варто відзначити, що на форму повернуться вставки золотого кольору, включаючи логотип технічного партнера та емблеми Арсеналу.

Зазначимо, що востаннє Арсенал використовував золоті вставки на своїй домашній формі у сезоні-2005/06, яка була виконана у бордовому кольорі та присвячена колишньому стадіону "канонірів" Хайбері, який після відкриття Емірейтс Стедіум був перебудований на елітний житловий комплекс.

Нагадаємо, що за підсумками 28 турів лондонський Арсенал є лідером турнірної таблиці англійської Прем'єр-ліги, маючи над Манчестер Сіті перевагу у вісім очок. При цьому варто зазначити, що "містяни" мають один матч у запасі.