Англія

Фахівець придумував тактики, щоб футболісти розібрались у собі.

Напередодні лондонський Тоттенгем вирішив звільнити головного тренера Антоніо Конте зі своєї посади.

Видання Corriere dello Sport після тренерської відставки згадало, як Конте придумував тактики для мотивування футболістів.

Після того, як Тоттенгем програв ряд матчів у січні 2023 року, Конте зібрав усіх футболістів у роздягальні, зачинив за собою двері та пішов з тренувального центру.

Таким чином, повідомляється у звіті, фахівець хотів змусити команду прийти до спільної відповіді на питання про незадовільні результати.

Футболісти змогли зрозуміти свої проблеми а також вирішили попросити Конте почати грати у більш атакувальний футбол, стверджуючи, що вони були обмежені принципами захисту від тренера.

Реакція призвела до негайного результату, оскільки "шпори" здобули три перемоги поспіль у всіх змаганнях. Однак невдовзі ситуація знову погіршилась, що призвело до відходу італійського фахівця.