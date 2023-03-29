Англія

Вони перші тренери, які були удостоїлися цього.

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Сер Алекс Фергюсон та екс-наставник Арсеналу Арсена Венгер увійшли до Зали слави АПЛ, повідомляє прес-служба ліги.

І Сер Алекс, і Венгер є єдиними тренерами у Залі слави Прем'єр-ліги. Потрапляння туди - це найвища індивідуальна нагорода, яку присуджує Ліга.

"Ми раді вітати наших перших двох тренерів у Залі слави Прем'єр-ліги. Сер Алекс Фергюсон і Арсен Венгер зробили вагомий внесок в історію футболу в цій країні. Вони принесли неперевершений рівень успіху Манчестер Юнайтед і Арсеналу відповідно, піднявши стандарти і захопивши вболівальників суперництвом, яке призвело до приголомшливих 16 перемог між ними.

Домінування Манчестер Юнайтед під керівництвом сера Алекса залишається неперевершеним після того, як він привів їх до неймовірних 13 титулів протягом 21 сезону Прем'єр-ліги. Збереження такого рівня успіху протягом такого тривалого періоду означає, що його цілком справедливо вважають одним із найкращих менеджерів весь час.

Арсен був новатором, який значно випередив свій час, принісши численні зміни в Арсенал, які були відтворені в інших клубах. Його команди грали в один із найкращих футболів, які ми коли-небудь бачили, і сезон "Нескорених" — це не лише одне з найбільших досягнень в англійському футболі, але в спорті загалом", — сказав виконавчий директор Прем'єр-ліги Річард Мастерс.