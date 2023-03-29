Англія

Воротар, все ж, бажає залишитись у клубі, але має надію на достойну зарплату.

Манчестер Юнайтед запропонував Давіду Де Хеа новий контракт на знижених умовах заробітної плати.

Як повідомляє видання The Athletic, іспанського воротаря ця пропозиція не влаштувала та він відмовив босам клубу. Хоча сам кіпер визнає, що у 32 роки міг би собі дозволити піти на пониження гонорару.

Повідомляється, що перша пропозиція була доволі непоганою, але футболіст все ж бажає більшого. Де Хеа не бажає залишати Олд Траффорд.

Проте сам він вважає, що його виступи в цьому сезоні все ще роблять його одним з найважливіших гравців команди Еріка тен Гага, і винагорода повинна бути відповідною.

Зарплата Де Хеа зараз складає 375 тисяч фунтів стерлінгів (463 000 доларів) на тиждень, що робить його найбільш високооплачуваним воротарем у світі.