Англія

"Сині" хочуть придбати півзахисника Брайтона.

Челсі виявляє інтерес до Мойзеса Кайседо, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, хавбек Брайтона – головна мета для Грема Поттера на майбутнє літнє трансферне вікно.

Незважаючи на продовження контракту до 2027 року, Челсі постарається придбати його цього літа.

Зазначимо, що Челсі цікавився Кайседо ще під час зимового трансферного вікна.

Цього сезону 21-річний футболіст провів 29 матчів у всіх турнірах за Брайтон: на його рахунку один гол і один асист.