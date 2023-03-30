Англія

Португалець хотів носити капітанську пов'язку.

Кріштіану Роналду хотів бути капітаном Манчестер Юнайтед, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, 38-річний футболіст у 2021 році просив Ральфа Рангніка, який обіймав посаду виконувача обов'язків головного тренера, призначити його капітаном команди.

Німецький фахівець відмовив форварду та зберіг роль капітана за Гаррі Магвайром. Пов'язка залишається в англійського захисника після призначення Еріка тен Гага.

Нагадаємо, що Роналду отримав статус вільного агента, а у січні 2023 року став гравцем Ан-Насра.